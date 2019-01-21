Міська рада хоче продати кам’яницю на площі Ринок за 50 мільйонів

Львівська міська рада виставила на аукціон нежитлові приміщення загальною площею майже 500 м кв на площі Ринок, 38. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності.

На торгах, які відбудуться 11 лютого, продаватимуть нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів у будинку №38 на площі Ринок. Їхня загальна площа становить 481,1 м кв. Стартова ціна об’єкта – 50 416 680 грн.

Як запевняють в управлінні комунальної власності, дозвіл на продаж будинку на площі Ринок, 38 дало також Міністерство культури України.

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Зазначимо, будинок №38 на площі Ринок є пам’яткою архітектури національного значення, він розташований у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля також відома як кам’яниця Вільчаківська.

Сам триповерховий цегляний будинок на площі Ринок, 38 звели у XVII столітті. Кілька років тому його об’єднали зі сусіднім будинком №37 і створили оглядовий зал Будинку моделей. Під час реставрації у підвалах також знайшли старовинні розписи.

Як повідомляв Львівський портал, це вже не перший об’єкт на площі Ринок, який мерія виставляє на продаж. Торік восени міська рада за 5 млн грн продала підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є Григорій Козловський.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня 2018 року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36, що неподалік із виставленим на аукціон приміщенням, ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.

Також у грудні фірма бізнес-партнера Козловського викупила приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок.