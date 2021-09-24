ОСТАННІ НОВИНИ

Рада підтримала створення премії імені Скорика

Ольга Денисяка

|

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5767, який передбачає заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика. Про це вказано на сайті ВР, передає Львівьский портал.

За словами ініціаторів премії, культурні діячі зможуть отримати нагороду «за впровадження новітніх, непересічних практик у композиторській, музично-організаційній, освітній діяльності у сферах академічної, фольклорної та популярної музики».

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Його ще повинен підписати глава парламенту та президент України.

Як повідомляв Львівський портал, заснування цієї премії ініціював президент Володимир Зеленський минулого року.

Реклама партнерів

Нагадаємо, 1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик. Поховали маестро на Личаківському кладовищі. 

Додамо, Львівьский портал розповідав про музичний шлях Мирослава Скориката про його найвідоміші твори.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів