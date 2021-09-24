Рада підтримала створення премії імені Скорика

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5767, який передбачає заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика. Про це вказано на сайті ВР, передає Львівьский портал.

За словами ініціаторів премії, культурні діячі зможуть отримати нагороду «за впровадження новітніх, непересічних практик у композиторській, музично-організаційній, освітній діяльності у сферах академічної, фольклорної та популярної музики».

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Його ще повинен підписати глава парламенту та президент України.

Як повідомляв Львівський портал, заснування цієї премії ініціював президент Володимир Зеленський минулого року.

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Нагадаємо, 1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик. Поховали маестро на Личаківському кладовищі.

Додамо, Львівьский портал розповідав про музичний шлях Мирослава Скориката про його найвідоміші твори.

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