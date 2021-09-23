Львівський університет перейшов на дистанційне навчання

З 23 вересня Львівський національний університет ім. І. Франка перейшов на дистанційну форму навчання, а Львівська політехніка – на змішану. Про це повідомляє Львівський портал.

Від четверга, 23 вересня, Україна перейшла в «жовту» зону карантину. В очному режимі дозволено працювати лише навчальним закладам, де вакциновано 80% працівників – педагогів та технічного персоналу.

Через нові норми карантину Львівський національний університет ім. І. Франка перейшов на дистанційну форму навчання.

«З 23 вересня навчальні заняття для здобувачів вищої освіти відбуватимуться із застосуванням дистанційних технологій. Також буде забезпечено пропускний режим на територію та в корпуси Університету. Окрім того, обмежено проведення масових заходів у закритих приміщеннях. Разом з тим, заходи, необхідні для забезпечення функціонування Університету проводитимуться з використанням дистанційних технологій», – йдеться в наказі ректора.

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Водночас у Національному університеті Львівська політехніка запровадили змішану форму навчання ще до впровадження «жовтої» зони карантину. Лекцій проводять дистанційно, а практичні заняття – очно.

«Якщо на потоці є більш ніж одна група, то лекції проводитимуть в онлайн-форматі, відповідно до розкладу. Лекційні заняття для потоку, де є лише одна група, відбуватимуться в аудиторіях. Усі практичні, семінарські та лабораторні заняття проходитимуть офлайн. Якщо в групі є хоча б один хворий, то все навчання – і лекційне, і практичне – буде в онлайн-форматі», – цитує першого проректора Львівської політехніки Олега Матвійківа пресслужба навчального закладу.

Як повідомляв Львівський портал у Львові дозволили працювати очно школам та садочкам. Втім навчальний процес здійснюватиметься за додаткових вимог. Про правила роботи читайте тут.

Щодо області, то через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу. Інші 14% шкіл, де провакциновано 80% колективу, зможуть продовжити у звичному режимі.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що незабаром для педагогів ведуть обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.

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