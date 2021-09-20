Хлопця, обвинуваченого у вбивстві 19-річної львівської студентки, визнали психічнохворим

Проведена судово-психіатрична експертиза встановила, що 20-річний Нестор Литвинчук, підозрюваний у жорстокому вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок навесні цього року у Львові, є психічнохворим, тож не може усвідомлювати своїх дій. Натомість батьки дівчини не довіряють встановленому діагнозу – вважають, що таким чином вбивця їхньої доньки намагається уникнути покарання і вимагають незалежної експертизи. Про це пише Zaxid.net.

Йдеться про вбивство 19-річної Дарьї Косенок (так за паспортом) – студентки ЛНУ ім. Івана Франка, яка приїхала до Львова з Дніпропетровської області. 29 березня дівчина пішла зі свого гуртожитку на вул. Медової Печери і не повернулась назад. Її оголосили в розшук як безвісти зниклу, втім вже ввечері 30 березня студентку знайшли вбитою у квартирі на вул. Личаківській, 36. На її тілі виявили дев’ять ножових поранень у груди, зокрема, у серце та легені.

Підозрюваного у вбивстві дівчини, її хлопця Нестора Литвинчука, спіймали практично відразу в одному з костелів Східниці, де він переховувався. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

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У межах слідства затриманому провели стаціонарну судово-медичну експертизу у Львівській психіатричній лікарні та виявили в нього психічну хворобу.

«На цей час страждає тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності у формі поліморфного психотичного розладу, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», – йдеться у висновку експертів-психіатрів.

Затриманий Нестор Литвинчук (фото поліції)

Натомість експерти не відповіли на питання, чи був Нестор Литвинчук психічнохворим уже на момент вчинення вбивства, чи його психіка була порушена уже після вчиненого. Це важливий момент, щоб зрозуміти обставини цього злочину. За словам психіатрів, це можливо встановити під час додаткової судово-психіатричної експертизи лише після його лікування у психіатричному закладі із суворим наглядом.

Взявши до уваги висновок експертів, наприкінці серпня суд змінив Нестору Литвинчуку запобіжний захід – тепер його утримують не в СІЗО, а у Львівській обласній психіатричній лікарні. 23 вересня суд розгляне клопотання прокурора про примусове лікування хлопця, у межах якого йому і проведуть додаткову експертизу.

Натомість батьки Дарьї Косенок не вірять у психічну хворобу підозрюваного і вважають, що таким чином хлопець хоче уникнути покарання.

«Він “косить” під хворого. Вони пишуть, що в нього якісь психічні розлади, але це все маячня», – категорично заявляє батько дівчини Андрій Косенок. На його думку, в такий спосіб вбивця його доньки хоче уникнути покарання.

«Ми клопочемо про проведення незалежної експертизи, – додає мама загиблої Ганна Косенок. – Яким би не був висновок незалежної експертизи, я його прийму. Є багато питань до львівської експертизи, висновки дуже обтічні. Зараз він хворий, а відповісти, чи був він хворий тоді [коли вчинив злочин], вони не можуть. Раз не можуть, хай ще раз проводять експертизу».

«Він мав водійські права, був програмістом, адекватною людиною. Я впевнена, що він може симулювати психічну хворобу», – вважає Ганна Косенок.

Батьки Даші ознайомилися з матеріалами справи та зробили висновок, що вбивство їхньої доньки не було спонтанним, а заздалегідь спланованим. Нестор Литвинчук готувався до злочину, зокрема, вивчав сайти з відповідною тематикою.

Відомо, що 20-річний Нестор Литвинчук виріс без батька, його виховала мама. Також у нього є молодша сестра, хвора на аутизм важкої форми. Зараз Ганна Литвинчук наполягає, що її син хворий і картає себе за те, що вчасно не помітила в нього ознаки психічної недуги.

«Те, що він з Дашею посварився і вони розійшлися, я розуміла, він дуже важко це переживав – сильно схуд, ходив дуже сумний, пригнічений. Це було за кілька місяців до того, як це все сталося. Розумію, що це моя велика вина як мами, мені потрібно було якось з ним обговорювати цю тему. Тоді я не розуміла, що це були сигнали психічної хвороби», – каже Ганна Литвинчук.

Зараз мама має можливість спілкуватися з Нестором, який проходить лікування у Львівській психлікарні, лише по телефону. Але вбивство Даші з сином не обговорювала.

«Для мене головне, щоби вилікувати його. Я би дуже хотіла, щоб він продовжував повноцінне життя та допомагав Дашиним родичам, – каже Ганна Литвинчук. – Думаю, що на момент скоєння злочину він не розумів, що робить. Він був дуже хорошою людиною. Цей злочин вчинила його хвороба».

Нестору Литвинчуку загрожує 15 років тюрми за умисне вбивство дівчини. Якщо буде остаточно встановлено, що він вчинив злочин у стані неосудності, його звільнять від кримінальної відповідальності та продовжать примусове лікування.

Дарья Косенок з Кам’янська, що на Дніпропетровщині, та Нестор Литвинчук з Житомира почали зустрічатися восени 2019 року. На той час обом було по 18 років. Познайомилися через соцмережі, вперше зустрілися у Львові, де дівчина навчалася на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка за спеціалізацією «перська мова».

Пара зустрічалася близько року. Коли Нестор почав виявляти несподівану агресію і занадто контролювати Дашу, вона вирішила розірвати з ним взаємини. Проте відомо, що хлопець її не відпускав.

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