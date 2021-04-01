Суд арештував підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові

1 квітня суд відправив під варту без можливості внесення застави 19-річного підозрюваного у вбивстві Дарьї Косенок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у Личаківському суді.
«Слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у вбивстві студентки», – йдеться в повідомленні.
Суд прийняв рішення взяти юнака під варту до 30 травня. Через два місяці суд перегляне цей запобіжний захід.
Нагадаємо, 29 березня дівчина пішла зі свого гуртожитку на вул. Медової Печери і не повернулась назад. Її оголосили в розшук як безвісти зниклу. Втім вже ввечері 30 березня студентку знайшли вбитою у квартирі на вул. Личаківській, 36. На її тілі виявили множинні колото-різані рани.
Із неофіційних джерел також відомо, що цю квартиру Дарья Косенок орендувала разом зі своїм хлопцем, хоча на постійній основі вона таки жила у гуртожитку.
Наступного дня, 31 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові. Ним виявився мешканець Житомирської області.
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Ольга Денисяка