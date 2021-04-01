ОСТАННІ НОВИНИ

Суд арештував підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові

Ольга Денисяка

|

1 квітня суд відправив під варту без можливості внесення застави 19-річного підозрюваного у вбивстві Дарьї Косенок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у Личаківському суді.

«Слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у вбивстві студентки», – йдеться в повідомленні.

Суд прийняв рішення взяти юнака під варту до 30 травня. Через два місяці суд перегляне цей запобіжний захід.

Реклама партнерів

Нагадаємо, 29 березня дівчина пішла зі свого гуртожитку на вул. Медової Печери і не повернулась назад. Її оголосили в розшук як безвісти зниклу. Втім вже ввечері 30 березня студентку знайшли вбитою у квартирі на вул. Личаківській, 36. На її тілі виявили множинні колото-різані рани.

Із неофіційних джерел також відомо, що цю квартиру Дарья Косенок орендувала разом зі своїм хлопцем, хоча на постійній основі вона таки жила у гуртожитку.

Наступного дня, 31 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові. Ним виявився мешканець Житомирської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...