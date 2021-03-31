Поліція спіймала ймовірного вбивцю 19-річної студентки

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові. Ним виявився мешканець Житомирської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисника спіймали через кілька годин після того, як виявили тіло мертвої дівчини. За версією слідства, до вбивства 19-річної студентки причетний 19-річний житель Житомирської області. Чому він це скоїв, наразі не повідомляють.

До затримання підозрюваного, крім львівських поліцейських, залучили ще й правоохоронців із Рівненщини та Житомирщини.

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Наразі вирішується питання про оголошення підозри обвинуваченому та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, йдеться про вбивство 19-річної Дарьї Косенок (так за паспортом) – студентки ЛНУ ім. Івана Франка, яка приїхала до Львова з Дніпропетровської області.

29 березня дівчина пішла зі свого гуртожитку на вул. Медової Печери і не повернулась назад. Її оголосили в розшук як безвісти зниклу. Втім вже ввечері 30 березня студентку знайшли вбитою у квартирі на вул. Личаківській, 36. На її тілі виявили численні рани.

Із неофіційних джерел також відомо, що цю квартиру Дарья Косенок орендувала разом зі своїм хлопцем, хоча на постійній основі вона таки жила у гуртожитку.

Поліція відразу відкрила кримінальну справу за фактом умисного вбивства. На зловмисника чекає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

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