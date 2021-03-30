У Львові зниклу 19-річну студентку знайшли мертвою

У Львові 19-річну студентку Дарью Косенок, яка зникла у понеділок, 29 березня, знайшли мертвою у квартирі на вулиці Личаківській.

Про розшук 19-річної студентки спершу повідомила пошуково-рятувальна асоціація у соцмережах. Було відомо, що дівчина 29 березня вийшла з гуртожитку на вулиці Медової Печери у Львові та не повернулася.

Вже 30 березня близько 20:30 до поліцейських звернулася власниця квартири в одному з будинків на вулиці Личаківській. З її слів, у помешканні вона виявила тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. На тілі загиблої поліцейські виявили множинні рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті.

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«Особу дівчини було встановлено – нею виявилась 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. Сьогодні, 30 березня, з заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини, отож, вона перебувала у розшуку», – коментують у Нацполіції Львівщини.

Як пише Zaxid.net з посиланням на університетські джерела, Дарья Косеонок вийшла з гуртожитку вранці 29 березня, проте приблизно о 16:00 з нею зник телефонний зв’язок. Відомо, що вона зустрічалася з хлопцем, не студентом університету, разом винаймали квартиру на вул. Личаківській, 36, хоча постійно Дарья проживала у гуртожитку. Також виданню стало відомо, що дівчина навчалася на другому курсі філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка за спеціалізацією «перська мова».

Слідчі вже відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину. Крім цього зараз відбувається встановлення та затримання зловмисника, причетного до вбивства.

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Фото: пошуково-рятувальна асоціація, поліція