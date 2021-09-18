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Троє призерів Паралімпіади зі Львова отримали держнагороди від президента

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський нагородив трьох львівських спортсменів, які здобули медалі на XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили у відділені НОК у Львівській області.

Так, указом президента Володимира Зеленського відзначено велику групу українських паралімпійців та їх тренерів «за значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія)».

У списку – троє львівських параатлетів та їх тренери.

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Зокрема, орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено дворазового срібного призера з тенісу настільного Віктора Дідуха.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала срібна призерка з фехтування на візках Наталію Морквич.

А медаллю «За працю і звитягу» нагороджено бронзового призера з легкої атлетики Романа Павлика.

Також медалі «За працю і звитягу» отримали тренери Наталії Москвич і Романа Павлика – Андрій Колесніков та Олег Лещишин.

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