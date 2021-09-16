Після земельного скандалу Львів віддасть Держспецзв’язку чотириповерховий будинок

Львівська міська рада передасть у власність Держспецзв’язку приміщення площею понад 550 м кв для розміщення Львівської філії КРТ, яка судиться з мерією через землю у Митрополичих садах. Про це повідомляє Львівський портал.

На сесії 16 вересня Львівська міська рада вирішила передали у власність Держслужби спецзв’язку та захисту України нежитлові приміщення на вул. Хотинській, 1, що відразу біля костелу Ольги і Єлизавети. «За» проголосували 52 депутати.

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Йдеться про приміщення першого-четвертого поверхів та сходової клітки загальною площею 566,8 м кВ. Відтак фактично Держспецзв’язок отримає у свою власність весь будинок. Тут збираються розмістити Львівську філію Концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення (КРРТ). При цьому держструктурі не можна в подальшому змінювати цільове призначення нерухомості чи продавати її.

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Зазначимо, зараз Львівська філія КРРТ знаходиться у приміщенні на вул. Листопадового Чину, 28, що впритул до Митрополичих садів. Влітку між цією держустановою та УГКЦ виник конфлікт, оскільки зв’язківці не змогли потрапити на територію садів для проведення навчань. До собору святого Юра з’їхалась важка техніка, у Церкві це розцінили як «спробу рейдерського захоплення». З свого боку КРРТ звинуватила УГКЦ у маніпуляції.

Після цього скандалу Львівська філія КРРТ звинуватила мерію Львова у порушенні домовленостей та подала в суд через землю у Митрополичих садах. Тоді чиновники запевнили, що місто знайде альтернативну ділянку для зв’язківців, де вони зможуть розмістити своє спецобладнання. Тепер ж міськрада віддала держструктурі цілий чотириповерховий будинок на вул. Хотинській, 1.

Передісторія

«Землею розбрату» стала ділянка площею 0,15 га на вул. Листопадового Чину, 28, розташована на території Митрополичих садів. Ще в 1950-х Львівська філія КРРТ встановила тут три вежі та побудувала технічні споруди. Не маючи безперешкодного доступу до цього місця, зв’язківці хотіли оформити ділянку на себе, однак зробити їм це так і не вдалося.

У 2016 році КРРТ погодилась розібрати останню, третю, вежу в обмін на те, що місто передасть установі 0,15 га землі для побудови аналогічної вежі. Проте ділянку Львівська міська рада так і не надала.

Занедбана частина Митрополичих садів

4 вересня 2020 року сесія Львівської міськради передала у користування Львівської Архиєпархії УГКЦ ділянку площею 2,1 га або так звані нижні Митрополичі сади, яка довгий час є у занедбаному стані. Саме на цій території знаходились вежі КРРТ, землю під якими держустанова хотіла оформити на себе.

Раніше Митрополичі сади, які під охороною ЮНЕСКО, були поділені на дві частини. Одну з них УГКЦ відновила і відкрила для гостей у 2015 році, іншу, так звані нижні сади, Львівська міськрада передала Церкві задля відновлення всіх Митрополичих садів й облаштування там автентичної рекреаційної зони. Однак УГКЦ досі не може її впорядкувати через суд, який триває між мерією на Держспецзв’язку.

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