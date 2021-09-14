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Троє львів’ян опинились в лікарні через отруєння грибами

Вероніка Рой

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Троє львів’ян потрапили до лікарні через отруєння грибами. Ймовірною причиною отруєння стала бліда поганка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, трьох жителів Львова госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні зі симптомами отруєння.Ймовірно, причиною отруєння стала бліда поганка, яку напередодні госпіталізації вживали постраждалі.

Зауважимо, це не перший випадок отруєння блідою поагнкою. Наприкінці серпня 71-річна мешканка Львівщини померла від отруєння грибами. Жінка отруїлася блідою поганкою, яку сплутала з грибом парасолька.

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Також раніше на Львівщині троє жителів Самбірського району опинилися у реанімації через отруєння грибами.

Львівський портал писав, що отруєння грибами є одним із найважчих серед харчових отруєнь. Більшість випадків інтоксикації відбувається через те, що визначити, їстівний гриб чи ні, вкрай важко.

Детальніше про їстівні гриби, правила приготування їх у їжу, а також що робити, якщо ви все-таки отруїлися, читайте за цим посиланням.

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