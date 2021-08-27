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71-річна мешканка Львівщини померла від отруєння грибами

Наталя Дуляба

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Після шести днів у реанімації померла 71-річна мешканка Золочівського району, яка отруїлася грибами. Це перша смерть від отруєння грибами на Львівщині. Про це пише Zaxid.net.

З отруєнням грибами жінку госпіталізували 17 серпня у реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні. До цього жінка була під наглядом у Золочівській райлікарні. У пацієнтки була нудота, блювота, жовтяниця, кровотеча, печінкова недостатність.

Жінка розповіла лікарям, що разом зі знайомими збирала гриби парасольки. Зізналася, що не дуже добре знається на грибах, тож часто питала у знайомих їстівний це гриб чи ні. Вочевидь, серед парасольок причаїлася бліда поганка, яку жінка не помітила. Зібрані гриби вона споживала сама.

Лікарі шість днів боролися за життя жінки, але 23 серпня вона померла. За словами медиків, результатів судової експертизи ще нема, але клінічно це було отруєння блідою поганкою. На Львівщині це перший випадок отруєння блідою поганкою і перша смерть від отруєння грибами.

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Нагадаємо, на початку серпня на Львівщині троє жителів Самбірського району опинилися у реанімації через отруєння грибами.

Львівський портал писав, що отруєння грибами є одним із найважчих серед харчових отруєнь. Більшість випадків інтоксикації відбувається через те, що визначити, їстівний гриб чи ні, вкрай важко.

Детальніше про їстівні гриби, правила приготування їх у їжу, а також що робити, якщо ви все-таки отруїлися, читайте за цим посиланням.

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