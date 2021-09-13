У львівській школі всіх вчителів та учнів протестують на Covid

В одній зі шкіл Львова експрес-тестами протестують на Covid-19 всіх вчителів та учнів одного класу. Таке дослідження проведуть, щоб перевірити статистику захворюваності на коронавірус. Відповідне рішення прийняли під час засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, вчителів та учнів однієї зі шкіл Львова протестують експрес-тестами на коронавірус. В якій саме школі проведуть таке дослідження він наразі не повідомляє.

«Цього тижня проведемо тестовий скринінг однієї зі шкіл міста, там ми проаналізуємо можливість зростання захворюваності. Вранці експрес-тестами медики протестують всіх вчителів та учнів одного з класів. Так ми хочемо поглянути на статистику можливості поширення Covid-19 в освітніх закладах, адже саме там, при переході з однієї зони в іншу, змінюється форма навчання з офлайн на онлайн», – пояснив Андрій Москаленко.

Зазначимо, при посиленні карантину і введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

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Як повідомляв Львівський портал, у МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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