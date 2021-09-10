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У Львові пересадили нирку 14-річній дівчині. Донором став тато

Ольга Денисяка

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Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру провели трансплантацію нирки 14-річній дівчині. Донором став її тато. Про це медзаклад повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

Трансплантацію провели дівчинці з останньою стадією хронічної ниркової недостатності.

«Як тільки батьки нашої пацієнтки наважились стати донором для своєї дитини – одразу розпочалась робота з обстеження пацієнтів та підготовки до операції. Після проведення низки додаткових аналізів, стало зрозуміло, що батько-оптимальний кандидат. Це дало дитині шанс на проведення трансплантації»,  – йдеться в повідомленні.

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Операцію зробили ще 31 серпня. З того часу дитина перебувала під спостереженням лікарів, де отримувала лікування та сеанси гемодіалізу тричі на тиждень.

Станом на 10 вересня пацієнти – в задовільному стані. Батька вже виписали додому, а дитину  планують виписати наступного тижня.

Зазначимо, що це вже друга така операція в 2021 році. Першу провели в квітні 13-річній дівчинці, донором також став її тато.

В серпні Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентру у Львові та міській дитячій клінічній лікарні офіційно дозволили проводити трансплантації органів від померлих донорів.

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Фото: Facebook/Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

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