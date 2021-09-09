У Львові дві студентки з Єгипту отруїлись чадним газом

Ввечері 8 вересня у Львові дві 22-річні студентки Львівського медичного університету отруїлись, ймовірно, чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом у Львові стався близько 20:20 год. у квартирі на другому поверсі в будинку на вулиці Князя Романа, 26.

Там, ймовірно, чадним газом отруїлись дві іноземні студентки (громадянки Арабської Республіки Єгипет 1999 року народження) Львівського національного медичного університету.

Дівчат у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню. Лікарі надали їм необхідну меддопомогу та відпустили додому.

Реклама партнерів

Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» припинила газопостачання до квартири. Встановлено, що квартира обладнана двоконтурним газовим котлом та ПГ-4.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.