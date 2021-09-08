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Більшість карантинних обмежень не стосуватиметься вакцинованих, – Ляшко

Ольга Денисяка

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В Україні більшість карантинних обмежень, які будуть встановлені під час посилення карантин, тобто встановлення «жовтої», «помаранчевої» та «червоної» зон не стосуватимуться вакцинованих осіб. Про це з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка повідомив у Телеграм-канал МОЗу Коронавірус-інфо, передає Львівський портал.

Більшість обмежень, які передбачені в «жовтому» та «червоному» рівні епіднебезпеки, не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів чи різних сфер економіки. Водночас для «жовтого» рівня достатньо однієї дози вакцини, для «червоного» – повний курс вакцинації.

«Наслідуючи практику европейських країн, а також США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми розпочали з усіма міністерствами працювати над змінами карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям», – заявив на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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