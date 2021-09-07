В Україні подорожчала більшість продуктів. Як змінилися ціни за рік

За останній рік ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися. Відпускні ціни виробників круп за рік зросли в середньому на 13-29%, а деякі продукти харчування − на 9-75%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Станом на 3 вересня 2021 відпускні ціни в середньому по Україні становлять:

кукурудзяна крупа − 12,91 грн/кг (на 24% вище);

гречану крупу − 35,63 грн/кг (на 14% вище);

пшоняну крупу − 14,10 грн/кг (на 13% вище);

горохову крупу − 14,33 грн/кг (на 20% вище);

ячмінну крупу − 11,20 грн/кг (на 31% вище).

Також в Україні збільшилися на 16-29% відпускні ціни виробників на зернові та зернобобові культури за рік. Водночас за рік на 10% подешевшало жито.

При цьому закупівельні ціни у річному вимірі зросли:

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на гречку на 18% (до 20161 грн/тонну);

на пшеницю (2,3 та 4 класу) − на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т відповідно);

на кукурудзу − на 27% (до 7007 грн/т);

ячмінь − на 22% (6853 грн/т);

соняшник − на 23% (16092 грн/т);

на сою − на 29% (16489 грн/т).

Відпускні ціни виробників в середньому становили:

на соняшникову олію − 49,66 грн/кг (на 70% вище);

на цукор − 22,09 грн/кг (на 75% вище);

на молоко вищого ґатунку − 21,75 грн/кг (на 14% вище);

на масло вершкове − 174,12 грн/кг (на 9% вище).

на яловичину − 108,15 грн/кг (на 13% дорожче);

свинину − 89,61 грн/кг (на 5% дорожче);

м’ясо птиці − 58,81 грн (на 29% дорожче).

Нагадаємо, у липні на Львівщині суттєво впали ціни на огірки, перець та помідори, втім водночас аж на 30% подорожчала морква.

У червні на Львівщині аж на третину зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. А у травні в області суттєво подорожчав «борщовий набір».

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