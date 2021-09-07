На Львівщині від Covid-19 провакцинувались 64% медиків

Два необхідні щеплення проти коронавірусу на Львівщині зробили 64% медпрацівників, відтак вони вже є повністю провакциновані. Про це повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Станом на початок вересня повний курс covid-вакцинації пройшли вже 64% медиків на Львівщині. Ще понад 75% медпрацівників отримали перше щеплення, найближчим часом їх чекатиме друга доза вакцини, тож кількість імунізованих медиків лише зросте.

«Рівень вакцинації медпрацівників на Львівщині є достатньо високий. Без сумніву, рівень вакцинації населення залежить і від них самих, адже медики власним прикладом показують її необхідність. А відсоток довіри людей до свого сімейного лікаря у нас є достатньо високий. І якщо медик, зокрема сімейний лікар, запрошує зробити щеплення, активно пояснює всі деталі й спростовує беззмістовні міфи, які виникли щодо вакцинації, то й відсоток вакцинованих людей буде рости», – розповів під пресконференції 6 вересня Орест Чемерис.

Зазначимо, що загалом на Львівщині проти коронавірусу провакцинували більше 600 тисяч людей, більше 263 тисяч із них отримали два необхідні щеплення.

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Covid-щеплення в області зараз роблять чотирма вакцинами: китайською CoronaVac, американською Pfizer, Moderna і Astra Zeneca. Найпопулярнішою серед населення вакциною є Pfizer та CoronaVac.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще не потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

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