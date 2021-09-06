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На Львівщині з контрабандою техніки затримали іноземця

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Краківець – Корчова» затримали іноземця, який хотів нелегально ввезти партію техніки. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Випадок стався у суботу, 4 вересня. В пункт пропуску за кермом мікроавтобуса Merсedes Sprinter прибув мешканець Праги. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», однак в авто виявили контрабанду техніки.

Під час перевірки в мікроавтобусі правоохоронці виявили сховки з технікою: відеокамерами, бездротовими навушниками, wi-fi роутерами, смарт-годинниками, портативними спікерфонами, відеопроєкторами відомих брендів.

Загалом 146 одиниць техніки контрабандист сховав під сидіннями та в порожнині для акустичної системи. Вартість товарів наразі встановлюється.

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За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України. Всю техніку в іноземця вилучили, а справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати покарання порушнику.

Нагадаємо, днями на кордоні з Польщею також затримали масштабну контрабанду Iphone.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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