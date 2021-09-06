На Львівщині з контрабандою техніки затримали іноземця

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» затримали іноземця, який хотів нелегально ввезти партію техніки. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.
Випадок стався у суботу, 4 вересня. В пункт пропуску за кермом мікроавтобуса Merсedes Sprinter прибув мешканець Праги. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», однак в авто виявили контрабанду техніки.
Під час перевірки в мікроавтобусі правоохоронці виявили сховки з технікою: відеокамерами, бездротовими навушниками, wi-fi роутерами, смарт-годинниками, портативними спікерфонами, відеопроєкторами відомих брендів.
Загалом 146 одиниць техніки контрабандист сховав під сидіннями та в порожнині для акустичної системи. Вартість товарів наразі встановлюється.
За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України. Всю техніку в іноземця вилучили, а справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати покарання порушнику.
Нагадаємо, днями на кордоні з Польщею також затримали масштабну контрабанду Iphone.
Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: Львівська митниця
Наталя Дуляба