Будівництво транзитного кільця: відремонтували дорогу Городок – Повітно

На Львівщині відремонтували 8 кілометрів дороги Городок – Повітно. Цей автошлях стане частиною великого транзитного кільця навколо Львова. Про це повідомили у Facebook Служби автомобільних доріг Львівщини, передає Львівський портал.

Ділянку дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка між Городком і Повітно почали ремонтувати ще в серпні минулого року в межах програми «Велике будівництво».

На ділянці розширили проїзну частину, постелили два нові шари асфальту, облаштували зупинки, тротуари та освітлення. Такоє встановили засоби заспокоєння руху, дорожні знаки та нанесли розмітку. Окрім того, перебудували мостовий перехід через річку Стара у селі Повітно.

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«Продовжуємо створювати Велике транзитне кільце навколо Львова. Вже сьогодні можемо проїхатися відремонтованим маршрутом від міжнародної траси М-06 Київ – Чоп до М-11 Львів – Шегині та М-10 Львів – Краковець, не заїжджаючи при цьому на закорковану об’їзну дорогу міста Львова. Також продовжуємо активно реконструювати найгіршу ділянку цієї дороги від Жовкви до Кам’янка-Бузької. Лише цього року понад 72 км дороги Т-14-25 у роботі», – заявив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза .

Ремонтно-будівельні роботи провела підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що аби розвантажити Львів від транзитного транспорту Львівщині взялися створювати довкола міста дві великі кільцеві дороги. Перша з них передбачає побудову Північного об’їзду Львова від Бірок до Гамаліївки, а відтак кільцева дорога Львова утворить так зване мале кільце. Водночас на відстані 20 – 30 кілометрів довкола міста анонсували велике транзитне кільце, зокрема для вантажного транспорту, який рухається через Львівщину.

Велике транзитне кільце для вантажного транспорту – територіальна дорога Т-1425, яка проходить навколо Львова радіусом близько 30 км та сполучає Миколаїв–Городок–Івано-Франкове–Жовкву–Кам’янка-Бузьк–Куровичі–Бібрку. В майбутньому кільце обіцяють замкнути у коло новою дорогою від Бірок до Миколаєва.

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Фото: Facebook/Служба автомобільних доріг у Львівській області