У Львові переобладнають інформаційні табло руху трамваїв

У Львові із четверга, 2 серпня, розпочнуть технічне переоснащення інформаційних табло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, розпочнуть технічне переоснащення інформаційних табло, щоб впровадити функцію прогнозування руху транспорту.

«Останні 2 роки табло працюють в режимі відображення графіків руху транспорту. Ми уклали договір з компанією «Українські геоінформаційні технології», яка намагалася програмно зробити таку функцію як прогнозування руху транспорту. Програмно цей варіант не вийшов. Вони взяли паузу у серпні. А сьогодні ми провели з ними переговори і вийшли на варіант технічного переоснащення табло. Табло є різнопланові, трьох різних виробників, і потребують заміни процесорів. Вже від завтра ми разом з підрядником будемо пробувати варіанти адаптації нового процесора під діюче табло. І подивимось, що буде з варіантом прогнозування», – розповів Микола Власюк.

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Також Микола Власюк додав, що на сьогодні система диспетчеризації функціонує в штатному режимі.

«Щодо диспетчеризації, то сьогодні ми працюємо з цією ж компанією «Українські геоінформаційні технології». Все функціонує у штатному режимі. Ми працюємо з ними до кінця року. А орієнтовно з 13 вересня, в контексті розгортання електронного квитка, цей функціонал буде переведений на нового підрядника, який є генпідрядником у частині запуску електронного квитка. Там буде інший принцип функціонування, тому що вся GPS-навігація буде йти на наших валідаторах. Надіємось, що з 13 січня наступного року ми будемо мати принципово новий підхід, який здешевить для міста цю функцію», – прокоментував Микола Власюк.

Нагадаємо, на балансі ЛКП «Львіватодор» є 24 інформаційних табло.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на непрацюючі інформаційні табло на трамвайних зупинках у Львові «спустили» 500 тисяч євро. Табло руху трамваїв, які з’явилися у місті із 2016 року регулярно виходили з ладу та відображали некоректий час прибуття громадського транспорту.

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