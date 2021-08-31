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В аеропорту «Львів» викрили чергову контрабанду одягу зі Стамбула

Наталя Дуляба

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В Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького знову затримали контрабанду одягу, яку пасажири привезли зі Стамбула. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Випадок стався 30 серпня. В аеропорт Львова прибув рейс зі Стамбула. Під час проходження спрощеного митного контролю «зелений коридор» виявили контрабандистів.

Ними виявились дві українки і громадянка Туркменістану. У багажах жінок виявили 100 одиниць одягу відомих брендів. Їхню вартість оцінили у 270 тисяч гривень.

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За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Весь товар вилучили, а справу невдовзі скерують до суду, який і буде обирати покарання для контрабандистів.

Зазначимо, що за останній тиждень в аеропорту «Львів» вже втретє затримують контрабанду одягу зі Стамбула. Спершу правоохоронці викрили товарів на 1 мільйон гривень, згодом – ще на 420 тисяч гривень.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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