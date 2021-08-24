У Львові затримали мільйонну контрабанду брендового одягу

В Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького викрили контрабанду брендового одягу, вартість якого перевищила 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Нелегально ввезти одяг хотіли українець, двоє азербайджанців та один турок. Їх затримали у львівському аеропорту 22 та 23 серпня.

Троє згаданих іноземців прилетіли рейсом «Львів – Стамбул», обрали для проходження митного контролю смугу «зелений коридор», чим засвідчили відсутність товарів для декларування та оподаткування.

Однак у їхньому багажі митники виявили контрабанду – понад 500 одиниць брендового одягу. При цьому частина з нього може бути підробкою. Вартість усього товару оцінили у 1,1 млн грн.

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На всіх чотирьох порушників склали протоколи за ст.471 Митного кодексу України. Виявлений одяг вилучили, а справи скерують до суду, який і обиратиме покарання контрабандистам.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця