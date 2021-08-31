У будинку на Котляревського відреставрували історичну браму. Фото до та після

У Львові у будинку на вулиці Котляревського, 4 за кошти міста та мешканців відреставрували старовинну дерев’яну браму. Про це інформує Бюро спадщини.

Фото до та після

Раніше ці двері були доволі знищені: у них була стерта фарба, зношений вигляд та втрачені ручки. Фахівцям вдалося відновити їхній первісний вигляд, а також автентичний колір та вишукані оздоблення.

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«На цих дверях були вибиті завіси, ми їх відремонтували, а також укріпили коробку, яка була зрушена, особливо з правого боку. Також замінили третину порогу з внутрішньої сторони, виготовили внутрішні арочні стулки та прикріпили їх на завіси, щоб можна було вставляти скло», – розповів реставратор Богдан Герус.

Крім того у дверях будинку на вулиці Котляревського, 4 була втрачена притульна планка, яку довелося виготовити заново.

«У цій брамі були також втрачені металеві ручки, які ми відновили за зразком орнаменту з решітки», – додає фахівець.

Робота над реставрацією брами тривала упродовж двох місяців. Загальна вартість реставраційних робіт становила 47 200 грн. Із цієї суми вклад мешканців становив 14 160 грн, інші 70% суми компенсувало місто.

Нагадаємо, з 2018 року у Львові місто фінансує Програму співфінансування реставрації історичних дверей та брам. Програма передбачає, що 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини