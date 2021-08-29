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Україна виграла ще сім медалей на Паралімпіаді і встановила рекорд Європи

Наталя Дуляба

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У п’ятий день Паралімпіади-2020 у Токіо українські спортсмени здобули ще сім нагород, а параатлетка Анастасія Мисник встановила рекорд Європи. Про це Львівському порталу повідомили у НОК України.

«Срібло» Паралімпійських ігор у п’ятий день змагань вибороли:

  • Андрій Трусов (плавання, 400 м в/с, клас – S7),
  • Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг),
  • Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас – S3),
  • Ілля Яременко (плавання, 50 м в/c, клас – S13),
  • Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F20).

Як пише Суспільне, 30-річна параатлетка Анастасія Мисник, ставши срібною призеркою Паралімпіади-2020, ще й встановила рекорд Європи зі штовхання ядра 14.16 м.

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Ще дві бронзові медалі здобули:

  • Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас – В2),
  • Максим Веракса (плавання, 50 м в/c, клас – S13).

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятий день змагань у Токіо Україна здобула ще два «золота» – чемпіонами стали стрибунка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський. Загалом у цей день наша збірна виграла 9 медалей.

Відтак загалом у скарбничці збірної України – вже 43 медалі Паралімпійських ігор-2020: 10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових.

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Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

Першу медаль серед представників Львівщини у Токіо виграла львів’янка Наталія Морквич. Вона виборола «срібло» у фехтуванні на рапірах (клас А).

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