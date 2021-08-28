В озері у Бориславі втопився чоловік

В Бориславі у місцевому озері втопився 65-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у п’ятницю, 27 серпня, на вул. Озерній у Бориславі. Тут вранці в озері виявили потопельника.

Загиблим виявився 65-річний бориславець. Тіло з води витягнули місцеві мешканці.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що з початку купального сезону-2021 на Львівщині потонули вже 36 людей. Мешканцям області нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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