Як у Львові святкуватимуть 165-річчя Івана Франка. Програма

Дім Франка запланував декілька подій з нагоди 165-річчя Каменяра. Вони відбуватимуться в рамках проєкту «Франко. Re:volution». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Так, у п’ятницю, 27 серпня, о 19:00 год. відбудеться перша подія із низки запланованих. Усіх охочих запрошують відвідати перший захід – містерію «Легенда про вічне життя», яка відбудеться у Львівській опері.

Участь у події безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Щоб отримати запрошення треба заповнити Google Форму. Детальніше про цей захід можна прочитати тут.

Проєкт передбачає три складові:

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Музичне поетично-театральне дійство «Легенда про вічне життя» за однойменним твором Франка на сценах Львівської національної опери та Київського національного академічного театру оперети за участі гурту KURBASY в режисурі Олександра Білозуба, головного художника Національної оперети України. Виставка сучасного мистецтва «Franko Laboratorium 3.0». Вона відбудеться на базі музею Івана Франка, інституцій-партнерів і публічних просторів Львова Куратор – Василь Одрехівський. Супровідна науково-просвітницька програма «Навіщо поети? Франко &Co» (діалоги-рефлексії зі знаковими сучасними інтелектуалами).

Ідея проєкту – створення нового бачення постаті письменника, перегляд стереотипів щодо консервативно-провінційного характеру української культури загалом та випрацювання новітніх форматів відзначення ювілейних дат.

Як зазначив директор Дому Франка та керівник проєкту Богдан Тихолоз найкращий подарунок для письменників – надання життя їхнім творам та образам.

«Найкращий дар до ювілеїв – не урочисті академії, а коли твори, думки, образи і справи ювілярів оживають знову», – сказав Богдан Тихолоз.

Нагадаємо, заповідник у Нагуєвичах, де народився Іван Франко, може отримати статус національного.

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