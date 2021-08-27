Рейтинг шкіл Львівщини за результатами ЗНО-2021

Найкращим загальноосвітнім закладом у Львівській області є ліцей ім. Б. Лепкого Дрогобицької міської ради із середнім балом 172,2, а найгіршою – Лешнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бродівської райради Львівської обл. із балом 43,8. Такий рейтинг склав інформаційний освітній ресурс Освіта.ua.

Освітяни проаналізували середній бал ЗНО-2021 у школах та на основі цього сформували рейтинг у Львівській області. Загалом в області – 472 школи.

Так, до десятки найкращих увійшли такі школи Львівщини:

Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. Бориславська державна гімназія Львівської обл. Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. Жидачівський НВК «Початкова школа-гімназія ім. О. Партицького» Жидачівської райради Львівської обл. НВК «Середня ЗОШ-гімназія» імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл. НВК «Миртюківський спеціалізований ЗНЗ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ» Стрийського р-ну Львівської обл. Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. Попелівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Дрогобицького р-ну Львівської обл. Буський заклад ЗСО – Гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Буської міськради НВК «Школа І ст. – гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия»

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Середній бал ЗНО тестованих учасників – це середнє арифметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів.

Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку. Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2021 році, у рейтингу не враховані.

Зауважимо, цьогоріч Львівщина очолила рейтинг областей за результатами ЗНО. Торік область також очолювала цей всеукраїнський рейтинг, а у 2019 році була на другому місці серед регіонів.

Загалом по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології.

Двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею можуть отримати 100 тисяч гривень премії від Верховної Ради України.

Додамо, за 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти отримують винагороду у розмірі 5 тисяч гривень, за 400 балів – 10 тисяч гривень.

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