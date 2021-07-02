58 львівських випускників отримали премії за найвищі бали на ЗНО

У п’ятницю, 2 липня, випускникам львівських шкіл, які набрали 200 балів на ЗНО, вручили премії від міста. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Щорічно у Львові відзначають випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. Так, за 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти отримують винагороду у розмірі 5 тисяч гривень, за 400 балів – 10 тисяч гривень.

Цього року 58 випускників львівських шкіл отримали по 200 балів із ЗНО 2021. Троє з них отримали найбільшу кількість балів одразу із двох предметів.

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Так, 58 львівських випускників отримали 61 найвищий результат за зовнішнє незалежне оцінювання:

англійська мова – 23

математика – 20

біологія – 9

історія України – 3

фізика – 3

українська мова – 1

українська мова і література – 1

хімія – 1

Загалом по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології. Також премії випускникам виплачують і з обласного бюджету.

Як повідомляв Львівський портал, двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею можуть отримати 100 тисяч гривень премії від Верховної Ради України.

Зазначимо, цього року Верховна Рада вперше вирішила надавати випускникам іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень. Таку фінансову винагороду в Україні отримають 30 учасників ЗНО, які, склавши тест із чотириьох прдметів, сумарно наберуть 790 і більше балів. При цьому результат хоча б з одного предмету має станвоити 200 балів.

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Фото: ЛМР