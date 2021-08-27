Львівщина очолила рейтинг областей за результатами ЗНО

У 2021 році випускники шкіл зі Львівщини найкраще склали ЗНО в Україні. Відповідний рейтинг склав інформаційний освітній ресурс Освіта.ua.

Цьогоріч зі Львівської області у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 15 113 учнів з 507 шкіл. Середній бал учасників – 122,7. Його розрахували на основі 43 104 зроблених тестах. Склали ЗНО 85% випускників.

На другій і третій сходинках рейтингу – Волинська та Сумська області, які набрали в середньому по 121,8 та 119,3 бала відповідно. На останніх позиціях – Миколаївська область зі середнім балом 103,4 та Закарпатська – 101,8.

Рейтинговий бал розраховували на підставі середнього значення балів ЗНО отриманих цьогоріч випускниками шкіл кожної області.

Реклама партнерів

Середній бал ЗНО тестованих учасників – це середнє арифметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів.

Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку. Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2021 році, у рейтингу не враховані.

Зауважимо, що торік Львівщина також очолювала рейтинг областей, де випускники найкраще склали ЗНО, а у 2019 році була на другому місці.

Нагадаємо, що загалом по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології.

Двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею можуть отримати 100 тисяч гривень премії від Верховної Ради України.

Додамо, за 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти отримують винагороду у розмірі 5 тисяч гривень, за 400 балів – 10 тисяч гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.