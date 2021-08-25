Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 25-29 серпня

Впродовж 25-29 серпня на Львівщині працюватимуть 19 центрів вакцинації населення. Отримати щеплення можна попередньо записавшись через портал «Helsi». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Львів

Центр Довженка (пр. Червоної Калини, 81)

25-27 серпня

15:00-18:30 (Moderna, 2 доза)

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2) ТЦ «Форум Львів» (вул. Під дубом, 7В)

25-29 серпня

15:00-18:30 (Moderna, 2 доза)

3) ТРЦ «Victoria Gardens» (вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)

25-29 серпня

15:00-18:30 (Moderna, 2 доза та Pfizer)

4) IQmed Clinik, вул. Липова Алея, 15

28-29 серпня

10:00-15:00 (Moderna, 2 доза)

5) Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б)

25-29 серпня

10:00-15:00 (AstraZeneca, CoronaVac)

6) Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б)

28 серпня

10:00- 15:00 (AstraZeneca)

7) ТЦ «Епіцентр», (вул. Б.Хмельницького,188А)

28-29 серпня

10:00-15:00 (AstraZeneca)

Брюховичі

Народний дім смт. Брюховичі, Львівська ОТГ, смт. Брюховичі, вул. В.Івасюка,2

28-29 серпня

10:00-15:00 (Moderna, 2 доза)

Броди

Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 70

28 серпня

10:00-14:00 (Moderna, 2 доза та CoronaVac)

Дрогобич

Районний будинок культури (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 26)

25-29 серпня

09:00-15:00 (Moderna, 2 доза)

Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

28-29 серпня

10:00-14:00 (CoronaVac)

Жовква

КНП «Жовківська лікарня», поліклінічне відділення (м. Жовква, вул. Львівська,17)

25-27 серпня

09:00-19:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac)

28 серпня

9:00-14:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac)

Новий Розділ

Поліклініка КНП «Новооздільська міська лікарня» – м.Новий Розділ, вул. Винниченка, 37

25-26 серпня

10:00-12:00 та 13:00-16:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca)

27.08.2021

11:00-13:30 та 14:00-16:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca)

Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)

25-29 серпня

09:00-14:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca)

Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)

25-27 серпня

09:00-17:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac)

28-29 серпня

10:00-14:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac)

Стрий

Стрийська ЗОШ №5 (м.Стрий, вул. Шевченка, 18)

25-29 серпня

10:00-16:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac)

Трускавець

Поліклінічне відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

25-29 серпня

09:00-15:00 (Moderna, 2 доза та CoronaVac)

Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8)

25-27 серпня

08:30-17:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca)

28 серпня

09:00-13:00 (Moderna, 2 доза та Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca)

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 193 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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