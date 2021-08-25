26 серпня у двох районах Львова не буде води

У четвер, 26 серпня, у Залізничному та Франківському районах Львова відключать воду. Про це Львівському порталу повідомили у Львівводоканалі.

Води не буде через продовження ремонту вулиці Степана Бандери.

Так, 26 серпня з 09:00 до 21:00 год. не подаватимуть воду в Залізничний і Франківський райони за такими адресами:

Ангеловича

Антоновича (парна сторона №4÷54, непарна сторона №7÷49),

Архітекторська

Бібліотечна

Васильківського

Війтовича

Героїв УПА (парна сторона №4÷46, непарна сторона №3÷45),

Карпінського

Київська

Матейка

Митр.Андрея

Озаркевича

Опільського

пл.Липнева

Русових

С.Бандери

Устіяновича

Федьковича

Шептицьких

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивання вуличної водопровідної мережі, через що можливе тимчасове погіршення якості води. Наприклад, колір воли може змінитися: у воду потраплятиме окис заліза (іржа), що змиватиметься з внутрішніх стінок трубопроводів.

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Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік наприкінц вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Згодом у мерії Львова запевнили, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем. Як виглядатиме оновлена вулиця, дивіться ТУТ.

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