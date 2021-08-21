Головний санлікар розповів, як вберегтись від Дельта-штаму коронавірусу

Станом на ранок 21 серпня Україні зареєстрували понад 520 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, аби запобігти поширенню цього штаму, необхідно носити медичні маски та вакцинуватись. Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За словами медика, штам «Дельта» є майже вдвічі заразніший за попередні та може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих осіб. Також пацієнти, які інфіковані Дельта-штамом, частіше потрапляють до лікарні.

Ігор Кузін переконує, запобігти передачі вірусу можуть вакцинація та носіння медичних масок.

Він зазначив, що вакцини проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання, але не можуть бути ефективними на 100%. Деякі повністю вакциновані особи можуть заразитись, але щеплення захищає від серйозних ускладнень та смерті.

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«З огляду на те, що ми знаємо про штам Delta, ефективність вакцини та поточне охоплення щепленнями, для зменшення передачі цього штаму необхідні багаторівневі стратегії профілактики, серед інших – універсальне використання масок, що може значно зменшити розповсюдження вірусу. Захисні маски для обличчя можуть перешкоджати передачу вірусу від носія COVID-19», – пояснює Кузін.

Незважаючи на наявні вимоги зеленої зони, медик радить використовувати маски у транспорті та закритих громадських приміщеннях.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області виявили 24 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Саме через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Відтак Львівщина наближається до нової хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами медиків, буде тяжчою, аніж три попередні.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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