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У ставку на Львівщині потонув 35-річний чоловік

Вероніка Рой

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У четвер, 19 серпня, із ставка у селі Іванівка, що у Перемишлянській територіальній громаді, потонув 35-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагічний випадок на воді стався 16:30 год. у селі Іванівка Перемишлянської територіальної громади. Попередньо відомо, що під час купання у ставку потонув 35-річний чоловік.

Потопельником виявився мешканець села Нараїв Тернопільської області. Його тіло з водойми витягли підрозділи ДСНС. Обставини події встановлюються.

З початку купального сезону-2021 у водоймах Львівської області потонули вже 36 людей, в тому числі четверо дітей.

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Мешканцям Львівщини нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

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В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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