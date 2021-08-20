У «Шегинях» виявили вантажівку, «заправлену» контрабандними сигаретами

У пункті пропуску «Шегині» на Львівщині прикордонники затримали контрабанду 400 пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської прикордонного загону.
Сигарети знайшли у вантажному автомобілі марки «Даф», яким поляк планував виїхати з України.
«Під час перевірки вантажівки прикордонники виявили в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме в профілі алюмінієвої планки бортів напівпричепа та в кабіні водія цигарки, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.
Усього прикордонники та митники дістали понад 400 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду передали компетентним органам.
Як повідомляв Львівський портао, лідером серед товарів, які українці везуть контрабандою через пункти пропуску на Львівщині, є сигарети. За пів року митники вилучили цигарок на понад 4 млн грн.
Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.
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Ольга Денисяка