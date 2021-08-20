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Сovid-сертифікати в «Дії». Як отримати

Дарина Романишин

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Українські COVID-сертифікати в додатку «Дія», які Європейський союз офіційно визнав, можна отримати в декілька кліків. Згенерований документ діятиме протягом 180 днів. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Сертифікат про підтвердження вакцинації можна буде згенерувати так:

  1. В оновленій версії застосунку потрібно натиснути «Послуги»
  2. Вибрати пункт «COVID-сертифікати»
  3. Натиснути «Згенерувати сертифікат».
  4. Далі Дія. Підписом необхідно підписати запит на передання даних з Електронної системи охорони здоров’я до Дії.

Тепер цифровий директорат ЄС надасть доступ до gateway – інструмента, який дозволить перевіряти наші сертифікати іншим країнам під час подорожей. COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.

Якщо згенерувати COVID-сертифікат, то в більшості країн можна його демонструвати протягом 180 днів. Ці терміни можуть як змінюватися залежно від даних медичних досліджень, так і відрізнятися залежно від країни.

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Тому Мінцифри радять українцям перевіряти перелік країн, в які можна потрапити за допомогою сертифікатів, та актуальний режим в’їзду.

COVID-сертифікат – це документ у Дії, який підтверджує статус вакцинованої особи. Україна долучилася до інфраструктури із ЄС про взаємовизнання власних COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, про введення covid-паспорта світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт.

Остаточно впровадити такий документ у Європейському Союзі планували ще з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

У МОЗ запевняють, що вітчизняний сovid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.

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