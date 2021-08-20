На фасаді будівлі факультету журналістики ЛНУ ім. Франка встановлять таблицю Герою Тарасу Матвіїву

На фасаді будинку №49 на вулиці Генерала Чупринки, де знаходиться факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, встановлять інформаційну таблиця загиблому Герою України Тарасу Матвіїву. Відповідне рішення виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив 20 серпня, передає Львівський портал.

Тарас Матвіїв навчання на факультеті журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Тому й вирішили встановити інформаційну таблиця загиблому Герою саме там.

31-річний боєць Тарас Матвіїв загинув 10 липня у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час розриву міни, коли допомагав побратимам під час атаки бойовиків. Помер дорогою до лікарні.

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Командування частини 24 ОМБр імені короля Данила та побратими ініціюють процедуру подання на звання Героя України загиблому захиснику Тарасу Матвіїву. 13 липня українському захиснику було присвоєно це звання посмертно.

Тарас Матвіїв був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Народився 1989 року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині. Також був випускником Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. 2011 року закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Брав активну участь у Революції Гідності та бойових діях на Сході України.

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