Прокуратурі не вдалось забрати в УГКЦ землю Митрополичих садів

Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову заступника військового прокурора Львівського гарнізону щодо скасування права постійного користування землею на площі Святого Юра Курією Львівської Архиєпархії УГКЦ. Ділянка призначена для обслуговування земель Митрополичих садів (нижніх) та прилеглої території собору Святого Юра. Про це з посиланням на рішення суду від 3 серпня повідомляють Наші.Гроші.Львів.

У вересні 2020 року на позачерговій сесії Львівська міська рада відвела у постійне користування Львівській Архієпархії УГКЦ земельну ділянку понад 2 га розміщену на пл. Святого Юра, 5 для обслуговування території комплексу собору та облаштування паркової зони.

Проте вже у червні 2021 року прессекретар Львівської Архієпархії УГКЦ о. Павло Дроздяк у фейсбуці повідомив про спробу рейдерського захоплення Митрополичих садів з боку Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Пізніше останні стверджували, що просто хотіли провести навчання.

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Виявляється, що з грудня 2020 року військова прокуратура в інтересах Концерну звернулась з позовом до суду щодо незаконної передачі в користування УГКЦ цієї землі.

Прокуратура запевняла, що прийнявши рішення щодо відведення ділянки Львівська міськрада перевищила повноваження, оскільки ця земля є державною, тому розпоряджатися нею має лише Львівська облдержадміністрація. Також прокуратура запевняла, що спірна земля на пл. Св.Юра, 5 (інша адреса вул. Листопадового Чину,28) від 06 квітня 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв`язку, правонаступником якого є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Також на земельній ділянці нібито розміщені об’єкти нерухомості, що перебувають у власності Львівського обласного радіотелевізійного передавального центру, а саме технічний будинок радіостанції (429,8 кв. м.) та будинок трансформаторної підстанції ТП 370 (36,7 кв. м.).

Прокуратура запевняла, що ЛМР ще в травні 2020 року зверталась до Концерну, аби той добровільно відмовився земельної ділянки площею 2,1382 га на пл. Святого Юра, 5 та площею 0,0339 га на вул. Листопадового Чину, 28, де розміщене телекомунікаційне обладнання.

Проте на судовому засіданні Львівська міська рада запевнила, що згідно із законодавством мала право розпоряджатися землею, а зазначені вище об’єкти нерухомості на тій території відсутні. Вони розміщені поза межами земельної ділянки, що знаходиться у користуванні Львівської Архієпархії УГКЦ. Також міська рада аргументувала, що ділянка на вул. Листопадового Чину, 28 не сформована та не внесена до Держгеокадастру, а державні акти на користування землею за концерном чи службою зв’язку відсутні.

Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову прокуратури, оскільки прокуратура не надала доказів того, що ця ділянка є державною власністю. Також прокуратура не долучила докази того, що саме в межах земельної ділянки розміщений технічний будинок радіостанції та будинок трансформаторної підстанції.

Суд дійшов висновку, що у 1990 році рішення виконкому ЛМР фактично припинило закріплення за управлінням зв’язку землі та будівель на ній, все це відносилося до фонду рад народних депутатів і цілком законно перейшло у комунальну власність.

Рішення ще може бути оскаржене в Західному апеляційному господарському суді.

Довідково: Митрополичі сади – територія довкола церкви святого Юра на Святоюрській горі, яка належить до спадщини ЮНЕСКО й охороняється відповідним чином.

Тут у середині XVIII століття висадили сад, який згодом перетворився у живописний парк із трьома терасами довкола митрополичого палацу. Як виглядають Митрополичі сади зараз, дивіться за цим посиланням.

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