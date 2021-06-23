У Держспецзв’язку прокоментували «рейдерське захоплення» Митрополичих садів

Раптовий приїзд напередодні військової техніки до Митрополичих садів, які УГКЦ розцінила як спробу рейдерського захоплення, у Держслужбі спецзв’язку назвали плановими навчаннями. Про це повідомляє Львівський портал.

22 червня до Митрополичих садів приїхала військова техніка Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Потрапити військовим всередину не вдалося, натомість у Львівській Архиєпархії УГКЦ розцінили це як «спробу рейдерського захоплення».

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Жодних коментарів щодо інциденту від згаданого конценрну не було. Втім вже на наступний день із офіційною заявою виступив начальник управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Львівській області Сергій Жук.

За його словами, військові Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення збиралися провести навчання на території Митрополичих садів, оскільки там все ще розташована державна нерухомість. Про які саме об’єкти йдеться, Сергій Жук не уточнив, проте запевнив, що Церкву попереджали про планові навчання.

«18 червня Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення скерувала листа до Львівської Архиєпархії УГКЦ, у якому попередила, що з 22 червня заплановані навчання (перевірка стану готовності зв’язку) і попросила забезпечити доступ до території нижніх Митрополичих садів. Декілька підрозділів мали прибути на місце, виконати завдання, основною метою яких було підвищення бойової готовності військовослужбовців Держспецзв’язку. Адже не варто забувати, що ми сьомий рік перебуваємо у стані війни, а Держспецзв’язку входить до складу Сектору безпеки та оборони, і ми постійно працюємо над підвищенням нашої бойової готовності», – розповів під час брифінгу 23 червня Сергій Жук.

Водночас посадовець заявив, що офіційної відповіді від УГКЦ не було, а надали її лише в момент приїзду підрозділів на місце. Відтак виходить, що Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вирішила спробувати провести свої навчання, не дочекавшись реакції Церкви. Хоча фізично підрозділ цієї держустанови знаходиться на вул. Листопадого Чину відразу біля Митрополичих садів.

«Відповідь ми отримали 22 червня під час самих заходів. У ній було зазначено, що нам потрібно звернутися до Львівської міськради за погодженням заїзду [на територію нижніх Митрополичих садів]. Наскільки я знаю, в міську раду був скерований відповідний запит, але він зараз є без відповіді», – додав Сергій Жук.

Тим часом у Львівській ОДА не вважають цю ситуацію конфліктною, а кажуть, що причиною всьому став брак комунікації між військовими-зв’язківцями та УГКЦ.

«Чому такий значний суспільний резонанс викликала ця подія, пояснити надзвичайно важко, адже ще 18 червня Курію УГКЦ поінформували про заплановані навчання і попередили, що буде необхідний доїзд до земельної ділянки. Ми вбачаємо у цьому певний брак комунікації з боку Держспецзв’язку і Курії. Думаю, що ми ці питання усунемо», – прокоментував ситуацію перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик.

Зазначимо, раніше Митрополичі сади були поділені на дві частини. Одну з них УГКЦ відновила і відкрила для гостей у 2015 році, інша земельна ділянка площею 2,1 га, так звані нижні сади, довгий час була у занедбаному стані, тут знаходилась вежа Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, яку демонтували у 2016-му.

Донедавна територія нижніх Митрополичих садів перебувала у постійному землекористуванні концерну. Восени 2020 року сесія Львівської міськради передала її Львівській Архипархії під збереження автентичності цілого саду. Вся ця територія є під охороною ЮНЕСКО, тут заборонене будь-яке капітальне будівництво.

Сергій Жук підтвердив, що Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення подала в суд на мерію через передачу нижніх Митрополичих садів УГКЦ. Але жодних деталей він розповісти не зміг.

Довідково: Митрополичі сади – територія довкола церкви святого Юра на Святоюрській горі, яка належить до спадщини ЮНЕСКО й охороняється відповідним чином.

Тут у середині XVIII століття висадили сад, який згодом перетворився у живописний парк із трьома терасами довкола митрополичого палацу. Як виглядають Митропорличі сади зараз, дивіться за цим посиланням.

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Фото Павла Дроздяка