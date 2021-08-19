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Горуни у Парижі-2024 не буде. Замість карате включили брейкданс

Андрій Котенський

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення щодо виключення карате з програми літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі, повідомляє Sport.ua.

Згідно рішення МОК на ОІ-2024 не будуть представлені карате, бейсбол і софтбол. Зате до списку основних видів спорту на Олімпіаді в Парижі затвердили чотири інших дисципліни: брейкданс, скелелазіння, серфінг і скейтбординг. Останні три з них були в програмі Токіо-2020 року, а от брейкданс має дебютувати в олімпійській програмі.

Рішення продиктоване бажанням МОК підтримувати баланс між традиційними дисциплінами та видами спорту, що знаходяться на стадії розвитку. МОК планує збалансувати учасників за гендерною ознакою, щоб кількість чоловіків і жінок була приблизно однаковою.

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Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала в карате дві медалі. львів’янин Станіслав Горуна виграв бронзову нагороду в категорії куміте до 75 кг, а одеситка Анжеліка Терлюга стала срібним призером у куміте серед жінок до 55 кг.

Раніше Львівський портал повідомляв, що львівський каратист та депутат Львівської районної від об’єднання «Самопоміч» Станіслав Горуна підтримав обійми з росіянами заявивши, шо «Спорт, мать вашу, поза політикою!».

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