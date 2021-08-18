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У Самборі затримали наркоторговця

Ольга Денисяка

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У Самборі взяли під варту місцевого мешканця, який збував наркотики, зокрема «Субітекс», жителям міста та району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час обшуків у зловмисника знайшли блістери з нарковмісними таблетками «Субутекс», гроші, отримані від незаконної діяльності, та інші речові докази.

Все вилучене скерували на експертне дослідження.

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У поліції також зазначають, що 30-річний мешканець Самбора вже був раніше судимий за наркозлочини.

Зловмиснику повідомили про підозру  в виробництві та збуті наркотиків  ( ч.2 ст.307  Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання  –   позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Суд вирішив взяти підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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