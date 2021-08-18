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Штам «Дельта» виявили у 148 країнах

Ольга Денисяка

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Штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксували щонайменше у 148 країнах і територіях. Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), передає Укрінформ.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі виглядає так: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує як «Альфа», зафіксували у 190 країнах та територіях; варіант «Бета» (B.1.351) з Південної Африки – у 138 країнах та територіях; варіант «Гамма» (P.1) з Бразилії – у 82.

Організація повідомляє, що глобальна кількість нових випадків COVID-19 зростає за останні два місяці, і зокрема за останній тиждень (9-15 серпня) склала 4 444 632.

Як зазначається, ця тенденція значною мірою пояснюється збільшенням числа хворих у регіоні західної частини Тихого океану та Північній і Південній Америці, які повідомили про збільшення на 14% та 8% відповідно порівняно з попереднім тижнем. Інші чотири регіони повідомили про аналогічну або меншу кількість нових тижневих випадків COVID-19.

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За останній тиждень ВООЗ зафіксувала 66 506 смертей у світі, спричинених коронавірусною хворобою. Усі регіони, окрім західної частини Тихого океану та регіонів Східного Середземномор’я, повідомили про аналогічну або меншу кількість смертей цього тижня порівняно з попереднім.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано у США (883 996, збільшення на 9% порівняно з попереднім тижневим періодом), Ірані (269 975, збільшення на 9%) та Індії (258121, зменшення на 7%).

Водночас про найбільшу кількість нових смертей за останній тиждень повідомили Індонезія (10 492; зменшення на 8%), Бразилія (6 100, зменшення на 3%) та Росія (5 618, збільшення на 2%).

Як повідомляв Львівський портал, станом на 12 серпня в Україні зареєстрували 300 випадків зараження індійським штамом коронавірусу «Дельта».

Саме через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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