Для щеплених однією дозою covid-вакцини скасували самоізоляцію після в’їзду в Україну

Кабінет Міністрів України дозволив особам, які мають COVID-сертифікат про вакцинацію однією або декількома дозами схвалених ВООЗ вакцин або одужання від COVID-19, не проходити самоізоляцію під час перетину державного кордону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідні зміни до карантинної постанови уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні 17 серпня.
Раніше, для безперешкодного перетину кордону необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.
Детальніше про нові правила в’їзду в країну, спричинені поширенням штаму коронавірусу «Дельта», читайте тут.
Як повідомляв Львівський портал, станом на 12 серпня в Україні зареєстрували 300 випадків зараження індійським штамом коронавірусу «Дельта».
Саме через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.
Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.
Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка