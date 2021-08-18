Для щеплених однією дозою covid-вакцини скасували самоізоляцію після в’їзду в Україну

Кабінет Міністрів України дозволив особам, які мають COVID-сертифікат про вакцинацію однією або декількома дозами схвалених ВООЗ вакцин або одужання від COVID-19, не проходити самоізоляцію під час перетину державного кордону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни до карантинної постанови уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні 17 серпня.

Раніше, для безперешкодного перетину кордону необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.

Детальніше про нові правила в’їзду в країну, спричинені поширенням штаму коронавірусу «Дельта», читайте тут.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на 12 серпня в Україні зареєстрували 300 випадків зараження індійським штамом коронавірусу «Дельта».

Саме через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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