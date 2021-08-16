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Пішов рибалити та не повернувся: на Львівщині 58-річний чоловік втопився

Дарина Романишин

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У неділю, 15 серпня, у с. Куткір, що на Золочівщині, із водойми рятувальники витягнули тіло чоловіка, який зник день тому. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 15 серпня о 08:30 год. у с. Куткір (Красненська ТГ) Львівської області із місцевого ставка підняли тіло 58-річного місцевого мешканця, який 14 серпня зранку пішов рибалити та не повернувся до дому.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, з початку купального сезону-2021 у водоймах Львівської області потонули вже 36 людей, в тому числі четверо дітей.

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Мешканцям Львівщини нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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