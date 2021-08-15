Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній очолять літургію в Києві

22 серпня Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію в соборі Святої Софії в Києві. Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

Богослужіння почнеться о 09:00 год. У ПЦУ закликали тих, хто планує відвідати літургію, враховувати заходи безпеки.

Днем раніше, 21 серпня, о 10:00 год. відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

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Нагадаємо, 5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви в Україні. 6 січня документ урочисто передали Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію.

ПЦУ створили 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому Соборі, який проходив у столиці.

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