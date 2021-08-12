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Україна вперше святкує день молоді 12 серпня: як відзначатимуть у Львові

Ольга Денисяка

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Відтепер Львів і вся Україна святкують День молоді разом з усім світом – 12 серпня. Відтак, львівські молодіжні центри МолоДвіжЦентр.Львів, Lviv Open Lab та Pixlab prostir запрошують на святкові події. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч Міжнародний день молоді буде зосереджений на темі трансформування системи харчування. Львів також долучився до цієї тематики і обрав напрям здорового харчування молоді.

У програмі святкування Дня молоді мережа молодіжних просторів ТВОРИ! пропонує відвідати:

  • лекція Дарки Озерної «Харчування в 21 столітті – куди рухатися і як?», усе в науковому контексті (Lviv Open Lab, проспект Червоної калини, 58, початок о 18:00, безкоштовна форма реєстрації;
  • лекція Юрія Галюка «Психологія їжі, або чому нам смачно» (МолоДвіжЦентр.Львів, вулиця Чайковського, 31, початок о 18:00);
  • воркшоп від Kristina Alen «Смачний візуал» (МолоДвіжЦентр.Львів, вулиця Чайковського, 31, початок о 19:00, безкоштовна форма реєстрації.

Нагадаємо, день молоді в Україні тепер відзначають 12 серпня, а не в останню неділю червня, оскільки це радянська традиція. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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Львівський портал повідомляв, що раніше депутати Львівської облради пропонували скасувати радянську традицію відзначення Дня молоді наприкінці червня.

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