День молоді в Україні тепер відзначатимуть з усім світом 12 серпня

Відтепер День молоді в Україні буде відзначатися щороку 12 серпня, а не в останню неділю червня, оскільки це радянська традиція. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, передає пресслужба глави держави.

Зазначається, що Україна відзначатиме День молоді тепер разом з усім світом.

«Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді. Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів», – йдеться у повідомленні.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

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Натомість указ президента, що передбачає святкування Дня молоді щороку в останню неділю червня втратив чинність.

Зазначимо, що День молоді в Україні досі відзначали в останню неділю червня. Окрім нашої держави, цієї дати святкування дотримуються лише в Росії, Узбекистані та Білорусі.

Святкування Дня молоді в останню неділю червня запроваджено в період СРСР як «День радянської молоді». Натомість у 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 12 серпня Міжнародним днем молоді. Ініціатива виникнення цього свята вийшла від самої молоді.

Нагадаємо, раніше депутати Львівської облради пропонують скасувати радянську традицію відзначення Дня молоді наприкінці червня.

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