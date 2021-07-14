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На Львівщині пропонують святкувати міжнародний День молоді, а не радянський

Дарина Романишин

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Депутати Львівської облради пропонують скасувати радянську традицію відзначення Дня молоді наприкінці червня. Про це повідомляє Львівський портал.

Депутати облради під час сесії 13 липня звернулися до президента та Кабміну з ініціативою перенести святкування Дня молоді в Україні на 12 серпня.

Вони переконані, що відзначення цього свята наприкінці червня – це радянська традиція, від якої Україні врешті слід відмовитись.

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«Україна повинна припинити продовження радянської традиції та почати відзначати День молоді з усім світом. Це важливо зокрема й тому, що Міжнародний день молоді наголошує на участі молодих людей у різноманітних процесах і творенні позитивних змін у суспільстві. Гасло цього свята – «Мій голос і думка мають бути почуті». Радянська ж традиція робила акцент на безтурботності й розвагах, що суперечить тим цінностям, які ми намагаємося донести українській молоді», – йдеться у тексті звернення.

Зазначимо, що День молоді в Україні досі відзначають в останню неділю червня. Окрім нашої держави, цієї дати святкування дотримуються лише в Росії, Узбекистані та Білорусі.

Святкування Дня молоді в останню неділю червня запроваджено в період СРСР як «День радянської молоді». Натомість у 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 12 серпня Міжнародним днем молоді. Ініціатива виникнення цього свята вийшла від самої молоді.

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