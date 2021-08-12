У загибелі школяра на водоспаді Кам’янка звинуватили вчительку

Вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребень офіційно звинуватили у смерті шестикласника Артема Прадєда-Янчака, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспад Кам’янка. Обвинувальний акт щодо 45-річної вчительки направили до Сколівського районного суду. Про це пише Zaxid.net.

Трагічний випадок на водоспаді Кам’янка, що у нацпарку «Сколівські Бескиди», стався 2 червня. Сюди на екскурсію вирушили учні 6 класу львівської школи №82. Намагаючись зробити селфі, 12-річний Артем Прадєд-Янчак послизнувся на камінні і впав у водоспад. При цьому він зачепився ногою за коріння і захлинувся водою.

Як писав Львівський портал, групу зі 44 учнів школи №82 загалом супроводжували п’ятеро дорослих: троє вчителів і двоє батьків. Після загибелі хлопчика його 45-річну класну керівницю Людмилу Гребень госпіталізували зі серцевим нападом.

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Тепер 45-річна Людмила Гребень постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст 137 ч. 2 ККУ), санкція цієї статті передбачає від трьох до п’яти років ув’язнення.

Водночас директор парку «Сколівські Бескиди» Василь Приндак розповів, що після загибелі школяра захист навколо водоспаду зробили надійнішим.

«Від того часу ми вже обгородили верхню частину водоспаду сіткою, а в нижній частині замінили загородження з дерев’яного на металеве. Також зробили додатковий загороджений оглядовий майданчик», – стверджує Василь Приндак.

Додамо, що Людмила Гребень була класною керівницею 6-В класу, де вчився загиблий Артем Прадєд-Янчак, а також викладала у школі №82 музику.

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Фото: Facebook Людмили Гребень та Юліанни Прадєд