ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський школяр загинув під час екскурсії на водоспад Кам'янка

Ольга Денисяка

|

12-річний учень шостого класу однієї з львівських шкіл загинув під час екскурсії на водоспад Кам’янка на Стрийщині. Про це повідомляє Львівський портал.

«2 червня під час екскурсії до с. Кам’янка Стрийського району учень 6 класу підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму», – повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину.

Реклама партнерів

Водночас у ГУ ДСНС Львівщини зазначили, що нещасний випадок стався близько 11:56 год.

Надзвичайники негайно прибули на місце події і за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили та  за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег, де передали медикам. На жаль, медики констатували смерть 12-річного хлопчика.

За інформацією управління освіти ЛМР, за цим фактом буде проведено розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...