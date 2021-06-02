Львівський школяр загинув під час екскурсії на водоспад Кам'янка

12-річний учень шостого класу однієї з львівських шкіл загинув під час екскурсії на водоспад Кам’янка на Стрийщині. Про це повідомляє Львівський портал.

«2 червня під час екскурсії до с. Кам’янка Стрийського району учень 6 класу підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму», – повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину.

Реклама партнерів

Водночас у ГУ ДСНС Львівщини зазначили, що нещасний випадок стався близько 11:56 год.

Надзвичайники негайно прибули на місце події і за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег, де передали медикам. На жаль, медики констатували смерть 12-річного хлопчика.

За інформацією управління освіти ЛМР, за цим фактом буде проведено розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС