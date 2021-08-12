До Дня Незалежності відкриють частину вулиці Бандери у Львові

Частину вулиці Степана Бандери – від вул. Чупринки до вул. Коновальця – обіцяють відкрити до Дня Незалежності. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Повністю відремонтовану вулицю Бандери обіцяють відкрити для проїзду до кінця 2021 року. А до Дня Незалежності мають намір відкрити відрізок від вул. Чупринки до вул. Коновальця. Однак рух вулицею буде доступним лише для приватного транспорту.

«Так виглядає, що все найскладніше вже зроблено. 90% усіх мереж вже замінено і більша частина вул. Бандери вже забрукована. Постараємось до Дня Незалежності відкрити проїзд від вул. Чупринки до вул. Коновальця. А до вул. Городоцької роботи будуть тривати до кінця року. Ми відкриємо ділянку до вул. Коновальця, то трамвай ще не поїде. Але проїзд від вул. Чупринки до вул. Коновальця буде дозволений для приватного транспорту, велосипедистів», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Також, за словами мера Львова, вже є проєкт ремонту вул. Федьковича , але зараз у бюджеті немає коштів на проведення робіт.

«Якщо вул. С. Бандери є закрита, то хотілось би розпочати роботи і на вул. Федьковича, але ми в бюджеті коштів не передбачили на це. Однак, якщо знайдемо варіанти дофінансування, то можливо частину дороги ще цього року зробимо. Незабаром буде оголошений архітектурний конкурс на новий вигляд і реконструкцію ринку «Привокзальний», – каже Андрій Садовий.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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